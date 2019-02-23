2019-02-23T14:38:57+03:00
Происшествия

На биохимзаводе в Кирове прошли обыски

Руководителей подозревают в уклонении от оплаты налогов
Анна КРЮКОВА
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Из кабинетов руководителей изъяли документацию. Фото: kirov.sledcom.ruИз кабинетов руководителей изъяли документацию. Фото: kirov.sledcom.ru
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В четверг, 21 февраля, на Кировском биохимическом заводе прошли обыски. Следователи проверили и изъяли документацию предприятия. Причиной для таких проверок стало подозрение в том, что руководители завода уклонялись от налогов.

- По версии следствия, должностные лица на предприятии с 2013 по 2015 годы умышленно уклонялись от выплаты налога путем организации формального документооборота, - пояснили в следкоме Кировской области. - Все налоговые декларации с недостоверными сведениями отправлены в налоговый орган.

Обыски на биохимзаводе в Кирове.Видео: СУ СК России по Кировской области! другой источник

Всего руководители Кировского биохимического завода уклонились от уплаты налогов на сумму более 165 миллионов рублей. Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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