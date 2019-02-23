2019-02-23T10:47:31+03:00
Происшествия

В Кирове разыскивают похитителя 800 кубометров песка с улицы Луганской

Полиция возбудила уголовное дело
Анна КРЮКОВА
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Полиция разыскивает похитителей песка. Фото: pixabay.comПолиция разыскивает похитителей песка. Фото: pixabay.com
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В октябре 2018 года сотрудники Министерства охраны окружающей среды Кировской обнаружили, что на участке реки Вятки в районе Филейского затона незаконно добывали песок. Выяснилось, что этим занималось ООО «Новая Слобода». Участок организации передали для дноочистительных работ, а вот лицензии на добычу песка у организации не было. Добытый ресурс компания перевозила на улицу Луганскую. За самовольное использование песка организации назначили штраф – 800 тысяч рублей.

- Добытый песок – собственность государства, - подчеркнули в министерстве. – Им не вправе пользоваться ни ООО «Новая Слобода», ни предприниматель. Однако 800 кубометров песка с Луганской пропали. Таким образом, государству причинен ущерб в размере 125 тысяч рублей.

Сейчас полиция разыскивает похитителей песка. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Неизвестным грозит штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Если вам что-либо известно о краже песка с Луганской, просьба сообщить по номеру: 64-61-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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