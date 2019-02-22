2019-02-22T17:46:37+03:00
Авто

«Безумные шляпники» привезут в Вятские Поляны головные уборы, в которых проводятся буддисткие храмовые ритуалы

Путешественники Валерий Смолюк и Олег Уваров продолжают знакомиться с культурой Непала
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Восьмой день экспедиции «Hat Master» посвятил изучению достопримечательностей Катманду. Фото: vk.com/hats43Восьмой день экспедиции «Hat Master» посвятил изучению достопримечательностей Катманду. Фото: vk.com/hats43
Изменить размер текста:

Экспедиция путешественников из Кировской области по Индии и Непалу продолжаются. В четверг, 21 февраля коллекционеры заглянули в антикварные лавки города Катманду и прикупили там головные уборы, в которых проводятся буддисткие храмовые ритуалы. В дальнейшем этот экспонат будет красоваться на полках «Музея Шляп» в Вятских Полянах.

Затем «безумные шляпники» отправились в буддийский храмовый комплекс Боднатх. В его центре находится сакральное сооружение - ступа. Их возводят для хранения священных реликвий или в честь знаменательных событий. По традиции, туристы обходят ступу нечетное количество раз и отправляют крутить молитвенные барабаны. Говорят, что это помогает людям прийти к духовному просветлению.

Храмовый комплекс Боднатх. Фото: vk.com/hats43

Храмовый комплекс Боднатх. Фото: vk.com/hats43

Также жители Вятских Полян отметили такую достопримечательность, как храмовый комплекс Пашупатинатх. Он состоит из огромных количества храмов и приюта для тех, кто ожидает смерти.

- Да, это еще один крематорий на берегу реки Багмати, - отмечает один из участников экспедиции Альберт Хлюпин. - Повсюду гуляют обезьяны, которые, видимо, верят в то, что если умереть именно здесь, то можно возродиться человеком. Нас уже не смущают женщины, стирающие белье рядом с мостиками, на которых проходит кремация. Оказывается, пепел от усопших содержит щелок, заменяющий мыло.

Храмовый комплекс Пашупатинатх. Фото: vk.com/hats43

Храмовый комплекс Пашупатинатх. Фото: vk.com/hats43

Уже сегодня «безумные шляпники» отправились в Покхару. Именно это место считается родиной одного из самых маленьких жителей Непала. Правда, ходят слухи, что рекордсмен скончался. Это и предстоит проверить путешественникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СКР о гибели трехлетней девочки: заведено уголовное дела из-за халатности медиков
В 2019 году МРСК Центра и Приволжья отремонтирует более 6000 км линий электропередачи в Кировской области
Кировчанку, оставившую свою дочь на неделю умирать одну в квартире, арестовали
Детский омбудсмен РФ - о смерти трехлетней девочки в Кирове: «Случай поражает своей жестокостью»
На новую схему организации движения в Кирове потратят 20 миллионов рублей
Жителя Кильмези осудили на 8,5 года за продажу наркотиков
В Кирове создали единую праздничную службу
Почти 10% кировских выпускников не справились с итоговым сочинением
«Предложил скидку на ЖКХ»: мошенник обманул кировчанку в соцсетях
В Чепецке 40 уволенных сотрудников фирмы не получили зарплату за три месяца работы
К 8 марта из Москвы в Киров пустят дополнительные поезда
«УРАЛХИМ» направил 377 млн руб. на экологические проекты
Трое кировчан лишились 230 тысяч рублей, поверив в заблокированные карты
Прокуратура и следователи проверят историю с падением снежной глыбы на кировчанку
Кировчанин ночью пытался попасть в закрытый супермаркет
Умственно отсталый чепчанин выпил и обокрал салон ритуальных услуг
В Кирове мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов и магазин
«Станут дорожить репутацией»: в Кирове появится свой рейтинг управляющих компаний
В центре Кирова на женщину упала снежная глыба
В пятницу кировчан ожидают снегопады и похолодание
В Кирове с тяжелой травмой госпитализировали женщину после падения глыбы льда
В 2019 году кировские энергетики очистят от поросли более 2500 га трасс ВЛ