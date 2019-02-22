«Безумные шляпники» привезут в Вятские Поляны головные уборы, в которых проводятся буддисткие храмовые ритуалы

СЕГОДНЯ 17:40 2019-02-22T17:46:37+03:00

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Экспедиция путешественников из Кировской области по Индии и Непалу продолжаются. В четверг, 21 февраля коллекционеры заглянули в антикварные лавки города Катманду и прикупили там головные уборы, в которых проводятся буддисткие храмовые ритуалы. В дальнейшем этот экспонат будет красоваться на полках «Музея Шляп» в Вятских Полянах.

Затем «безумные шляпники» отправились в буддийский храмовый комплекс Боднатх. В его центре находится сакральное сооружение - ступа. Их возводят для хранения священных реликвий или в честь знаменательных событий. По традиции, туристы обходят ступу нечетное количество раз и отправляют крутить молитвенные барабаны. Говорят, что это помогает людям прийти к духовному просветлению.

Храмовый комплекс Боднатх. Фото: vk.com/hats43

Также жители Вятских Полян отметили такую достопримечательность, как храмовый комплекс Пашупатинатх. Он состоит из огромных количества храмов и приюта для тех, кто ожидает смерти.

- Да, это еще один крематорий на берегу реки Багмати, - отмечает один из участников экспедиции Альберт Хлюпин. - Повсюду гуляют обезьяны, которые, видимо, верят в то, что если умереть именно здесь, то можно возродиться человеком. Нас уже не смущают женщины, стирающие белье рядом с мостиками, на которых проходит кремация. Оказывается, пепел от усопших содержит щелок, заменяющий мыло.

Храмовый комплекс Пашупатинатх. Фото: vk.com/hats43

Уже сегодня «безумные шляпники» отправились в Покхару. Именно это место считается родиной одного из самых маленьких жителей Непала. Правда, ходят слухи, что рекордсмен скончался. Это и предстоит проверить путешественникам.

ИСТОЧНИК KP.RU