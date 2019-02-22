На новую схему организации движения в Кирове потратят 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:57 2019-02-22T16:22:11+03:00

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Несмотря на то что Киров - небольшой город, проблема пробок для нас очень актуальна. При проектировании города никто не думал о таком количестве машин - раньше личным транспортом мало кто пользовался, сейчас же у многих по две-три машины в наличии. Как итог - ежедневные автомобильные заторы, которые порой растягиваются на несколько часов. Зимой проблема усугубилась: из-за снегопадов и нерадивых служб по уборке снега значительно сузились проезжие части и проехать по ним становится невозможно.

Городские власти решили, что необходимо пересмотреть всю организацию движения. Менять необходимо многое - работу светофоров, расширять проезжие части, пересмотреть схему движения общественного транспорта и многое другое. Для этого по конкурсу выбрали компанию - ООО «Центр развития транспортных систем». Стоимость контракта составила 20 миллионов рублей.

На заседании комиссии гордумы по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности депутаты ознакомились с проектом предлагаемых изменений. Народные избранники усомнились в компетенции компании. Оказалось, что в конторе работают всего четыре человека и она была зарегистрирована в 2016 году.

Общественник Денис Пырлог отметил, что эта компания занималась реорганизацией движения в Рязани. Итоги работы были впечатляющими, забрав 56 миллионов рублей, в городе не было сделано ничего. Сейчас с этим разбираются в судах.

Руководитель Контрольно-счетной палаты Елена Мерзлякова отметила, что в компетенции ЦДС разрабатывать подобные схемы - это прописано в уставе организации.

- Почему нельзя было поручить работу ЦДС в рамках муниципального задания? - задалась вопросом Елена Георгиевна.

Депутат Денис Ерохин уточнил, могут ли аудиторы КСП проверить эту программу по преобразованию дорожного движения на целесообразность.

- Мы можем проверить все! - пообещала Елена Мерзлякова.

По словам и. о. начальника департамента городского хозяйства Сергея Леонтьева, несмотря на то что конкурс состоялся и определен, подрядчику деньги не переведены. Денис Ерохин заметил, что в случае если КСП найдет нецелесообразность программы, то любой контракт можно будет расторгнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU