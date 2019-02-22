2019-02-22T16:22:11+03:00
Общество

На новую схему организации движения в Кирове потратят 20 миллионов рублей

Депутаты потребовали проверить документ
Мария ПЕТРОВА
Поделиться:
Кировчане жалуются на «снежную кашу» и зауженные проезжие частиКировчане жалуются на «снежную кашу» и зауженные проезжие частиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Несмотря на то что Киров - небольшой город, проблема пробок для нас очень актуальна. При проектировании города никто не думал о таком количестве машин - раньше личным транспортом мало кто пользовался, сейчас же у многих по две-три машины в наличии. Как итог - ежедневные автомобильные заторы, которые порой растягиваются на несколько часов. Зимой проблема усугубилась: из-за снегопадов и нерадивых служб по уборке снега значительно сузились проезжие части и проехать по ним становится невозможно.

Городские власти решили, что необходимо пересмотреть всю организацию движения. Менять необходимо многое - работу светофоров, расширять проезжие части, пересмотреть схему движения общественного транспорта и многое другое. Для этого по конкурсу выбрали компанию - ООО «Центр развития транспортных систем». Стоимость контракта составила 20 миллионов рублей.

На заседании комиссии гордумы по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности депутаты ознакомились с проектом предлагаемых изменений. Народные избранники усомнились в компетенции компании. Оказалось, что в конторе работают всего четыре человека и она была зарегистрирована в 2016 году.

Общественник Денис Пырлог отметил, что эта компания занималась реорганизацией движения в Рязани. Итоги работы были впечатляющими, забрав 56 миллионов рублей, в городе не было сделано ничего. Сейчас с этим разбираются в судах.

Руководитель Контрольно-счетной палаты Елена Мерзлякова отметила, что в компетенции ЦДС разрабатывать подобные схемы - это прописано в уставе организации.

- Почему нельзя было поручить работу ЦДС в рамках муниципального задания? - задалась вопросом Елена Георгиевна.

Депутат Денис Ерохин уточнил, могут ли аудиторы КСП проверить эту программу по преобразованию дорожного движения на целесообразность.

- Мы можем проверить все! - пообещала Елена Мерзлякова.

По словам и. о. начальника департамента городского хозяйства Сергея Леонтьева, несмотря на то что конкурс состоялся и определен, подрядчику деньги не переведены. Денис Ерохин заметил, что в случае если КСП найдет нецелесообразность программы, то любой контракт можно будет расторгнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Безумные шляпники» привезут в Вятские Поляны головные уборы, в которых проводятся буддистские храмовые ритуалы
СКР - о гибели трехлетней девочки: заведено уголовное дело из-за халатности медиков
В 2019 году МРСК Центра и Приволжья отремонтирует более 6000 км линий электропередачи в Кировской области
Кировчанку, оставившую свою дочь на неделю умирать одну в квартире, арестовали
Детский омбудсмен РФ - о смерти трехлетней девочки в Кирове: «Случай поражает своей жестокостью»
Жителя Кильмези осудили на 8,5 года за продажу наркотиков
В Кирове создали единую праздничную службу
Почти 10% кировских выпускников не справились с итоговым сочинением
«Предложил скидку на ЖКХ»: мошенник обманул кировчанку в соцсетях
В Чепецке 40 уволенных сотрудников фирмы не получили зарплату за три месяца работы
К 8 марта из Москвы в Киров пустят дополнительные поезда
«УРАЛХИМ» направил 377 млн руб. на экологические проекты
Трое кировчан лишились 230 тысяч рублей, поверив в заблокированные карты
Прокуратура и следователи проверят историю с падением снежной глыбы на кировчанку
Кировчанин ночью пытался попасть в закрытый супермаркет
Умственно отсталый чепчанин выпил и обокрал салон ритуальных услуг
В Кирове мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов и магазин
«Станут дорожить репутацией»: в Кирове появится свой рейтинг управляющих компаний
В центре Кирова на женщину упала снежная глыба
В пятницу кировчан ожидают снегопады и похолодание
В Кирове с тяжелой травмой госпитализировали женщину после падения глыбы льда
В 2019 году кировские энергетики очистят от поросли более 2500 га трасс ВЛ