Жителя Кильмези осудили на 8,5 года за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 14:13 2019-02-22T14:21:16+03:00

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Парень купил крупную партию запрещенных веществ через интернет. Кто поставил ему наркотики, до сих пор неизвестно. В переписке, которая сохранилась на телефоне 20-летнего жителя Кильмези, имени поставщика найти не удалось.

- Помимо мобильного телефона, во время задержания 26 сентября 2018 года при молодом человеке нашли 30 граммов наркотических средств, - сообщили в прокуратуре по Кировской области. - Его обвиняли в совершении преступления по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет, в крупном размере». В суде выяснилось, что он хотел распространить партию наркотиков через «тайники-закладки».

Вместо выручки за нелегальные вещества, парень получил 8,5 года колонии строгого режима. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU