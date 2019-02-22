Почти 10% кировских выпускников не справились с итоговым сочинением

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-22T12:32:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны результаты итоговых сочинений и изложений по русскому языку, которые прошли в дополнительный день 6 февраля. Из выпускников текущего года 188 человек писали сочинение и лишь 17 - изложение. С изложением справились все учащиеся 11 класса, а «зачет» за сочинение получили лишь 90,4% участников.

- Большинство выпускников справились с написанием итоговых работ еще 5 декабря, - сообщает пресс-служба Министерства образования Кировской области. - Еще один резервный день для сдачи работы - 8 мая. В этот день сочинение либо изложение напишут кировские выпускники, которые ранее получили «незачет», были удалены из зала, а также не пришедшие на сдачу или не завершившие ее по уважительным причинам.

Почти половина выпускников размышляла на тему «Каковы могут быть причины жестоких поступков?», также популярной для сочинений оказалась тема «Можно ли прожить без мечты?».

ИСТОЧНИК KP.RU