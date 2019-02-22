2019-02-22T12:32:06+03:00
Общество

Почти 10% кировских выпускников не справились с итоговым сочинением

Подведены итоги сдачи работ по русскому языку за 6 февраля
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Последний резервный день для написания итоговых работ - 8 маяПоследний резервный день для написания итоговых работ - 8 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стали известны результаты итоговых сочинений и изложений по русскому языку, которые прошли в дополнительный день 6 февраля. Из выпускников текущего года 188 человек писали сочинение и лишь 17 - изложение. С изложением справились все учащиеся 11 класса, а «зачет» за сочинение получили лишь 90,4% участников.

- Большинство выпускников справились с написанием итоговых работ еще 5 декабря, - сообщает пресс-служба Министерства образования Кировской области. - Еще один резервный день для сдачи работы - 8 мая. В этот день сочинение либо изложение напишут кировские выпускники, которые ранее получили «незачет», были удалены из зала, а также не пришедшие на сдачу или не завершившие ее по уважительным причинам.

Почти половина выпускников размышляла на тему «Каковы могут быть причины жестоких поступков?», также популярной для сочинений оказалась тема «Можно ли прожить без мечты?».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Кильмези осудили на 8,5 года за продажу наркотиков
В Кирове создали единую праздничную службу
«Предложил скидку на ЖКХ»: мошенник обманул кировчанку в соцсетях
В Чепецке 40 уволенных сотрудников фирмы не получили зарплату за три месяца работы
К 8 марта из Москвы в Киров пустят дополнительные поезда
«УРАЛХИМ» направил 377 млн руб. на экологические проекты
Трое кировчан лишились 230 тысяч рублей, поверив в заблокированные карты
Прокуратура и следователи проверят историю с падением снежной глыбы на кировчанку
Кировчанин ночью пытался попасть в закрытый супермаркет
Умственно отсталый чепчанин выпил и обокрал салон ритуальных услуг
В Кирове мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов и магазин
«Станут дорожить репутацией»: в Кирове появится свой рейтинг управляющих компаний
В центре Кирова на женщину упала снежная глыба
В пятницу кировчан ожидают снегопады и похолодание
В Кирове с тяжелой травмой госпитализировали женщину после падения глыбы льда
В 2019 году кировские энергетики очистят от поросли более 2500 га трасс ВЛ