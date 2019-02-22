«Предложил скидку на ЖКХ»: мошенник обманул кировчанку в соцсетях

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-22T12:32:59+03:00

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62-летней жительнице Кирова написала ее знакомая, которая предложила помочь с оформлением скидки на оплату коммунальных услуг. Для этого она попросила сообщить номер банковской карты и цифры с обратной стороны.

- После того как потерпевшая отправила эти данные, с ее счета списали 20 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Как выяснилось позднее, страничку знакомой взломали, а с женщиной переписывался мошенник.

Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, что подобные ситуации стали происходить все чаще и чаще. Так, например, трое кировчан лишились порядка 230 тысяч рублей, поверив мошенникам.

ИСТОЧНИК KP.RU