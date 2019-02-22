«Предложил скидку на ЖКХ»: мошенник обманул кировчанку в соцсетях
62-летней жительнице Кирова написала ее знакомая, которая предложила помочь с оформлением скидки на оплату коммунальных услуг. Для этого она попросила сообщить номер банковской карты и цифры с обратной стороны.
- После того как потерпевшая отправила эти данные, с ее счета списали 20 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Как выяснилось позднее, страничку знакомой взломали, а с женщиной переписывался мошенник.
Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество».
Напомним, что подобные ситуации стали происходить все чаще и чаще. Так, например, трое кировчан лишились порядка 230 тысяч рублей, поверив мошенникам.
ИСТОЧНИК KP.RU