В Чепецке 40 уволенных сотрудников фирмы не получили зарплату за три месяца работы

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-22T12:33:59+03:00

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В декабре 2017 года ООО «КЧУС-СМУ-7» уволило 40 сотрудников. Однако зарплату за октябрь, ноябрь и декабрь 2017 года уволенные жители Кирово-Чепецка так и не получили. Общая сумма задолженности превысила один миллион рублей. При этом руководство компании долгое время не делало ничего для погашения задолженности.

- Руководителю фирмы было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Против должностного лица завели протокол по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства». Вскоре после этого все 40 уволенных работников получили свои зарплаты.

Недавно стало известно, что зарплаты кировских учителей в 1,5 раза меньше средних по России. А в Москве, Ямало-Ненецком и Чукотском автономном округах доходы педагогов оказались в 4 раза выше, чем у кировчан.

ИСТОЧНИК KP.RU