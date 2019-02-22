К 8 марта из Москвы в Киров пустят дополнительные поезда
В праздничные дни марта в регионах России пустят 80 дополнительных пассажирских поездов. Пик выездов придется на 7 и 8 марта, а больше всего обратных поездок - на 10 марта. Дополнительные поезда запустят по маршрутам из Москвы в Киров, а также другие города страны.
- В случае высокого спроса на билеты будет увеличено количество поездов, либо в уже назначенные составы включат дополнительные вагоны, - сообщили в Кировском регионе ГЖД. - Билеты на дополнительные поезда уже сейчас можно купить в любой железнодорожной кассе.
Напомним, с 1 февраля подорожали билеты на пригородные электрички в Кирове и области. Цена за проезд увеличилась на 1 рубль за каждые 10 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU