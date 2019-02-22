Прокуратура и следователи проверят историю с падением снежной глыбы на кировчанку

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-22T10:49:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера с крыши в центре города на кировчанку упала снежная глыба. Женщина получила открытую черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Городские власти уже занялись вопросом лишения УК «АКОР» лицензии: именно эта компания обслуживает дом, с кровли которого упала наледь.

Прокуратура и следком также начали проверки работы управляющей компании.

- В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц УК, которые должны были обеспечить уборку снега и наледи с крыши, - сообщает прокуратура Кировской области. - Также проверке подлежит деятельность сотрудников администрации города Кирова и Госжилинспекции Кировской области, которые должны были вовремя отреагировать на нарушения закона.

- Уголовное дело возуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в СУ СК России по Кировской области. - Устанавливаются обстоятельства ЧП, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU