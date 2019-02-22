Кировчанин ночью пытался попасть в закрытый супермаркет

СЕГОДНЯ 09:58 2019-02-22T09:58:48+03:00

Молодой человек заявил, что забыл в помещении свои вещи

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Во вторник, 19 февраля, в супермаркете на ул. Воровского сработала охранная сигнализация. ЧП произошло около 01.00 часов ночи. Патрульные Росгвардии прибыли на место и увидели, что окно на первом этаже здания разбито. Неподалеку они заметили 20-летнего кировчанина.

- Молодой человек признался, что разбил стекло магазина, - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Кировской области. - Он заявил, что ранее оставил там свои вещи и пришел, чтобы забрать их. Молодого человека передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Сосновке 20-летний парень угнал чужую машину и пытался вскрыть еще два авто. Его удалось задержать во время очередной попытки угона.

ИСТОЧНИК KP.RU