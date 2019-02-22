Умственно отсталый чепчанин выпил и обокрал салон ритуальных услуг

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-22T09:44:06+03:00

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В декабре в Кирово-Чепецке был ограблен салон ритуальных услуг. Неизвестный разбил окно офиса кирпичом, проник внутрь и похитил из кассы 23 тысячи рублей. Преступник вскоре был найден, им оказался работник этого салона. 28-летний чепчанин знал, что в помещении нет системы охраны. Он выпил, убедился, что вокруг никого нет, разбил окно кирпичом и забрал деньги. Их он потратил в тот же вечер на развлечения и алкоголь.

- Вычислить преступника удалось по отпечаткам пальцев, - сообщает Кирово-Чепецкая городская прокуратура. - Уголовное дело завели по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение». Отметим, что чепчанин полностью признал свою вину. К тому же, он страдает психическим расстройством - умственной отсталостью легкой степени.

В итоге молодого человека приговорили к 240 часам обязательных работ и возмещению ущерба, нанесенного салону ритуальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU