В Кирове мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов и магазин

СЕГОДНЯ 09:27 2019-02-22T09:28:11+03:00

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В субботу, 16 февраля, в Кирове были ограблены офис микрофинансовой организации и салон сотовой связи. Первое ЧП произошло на улице Лепсе: мужчина в маске зашел в офис микрозаймов и угрожал менеджеру ножом. В итоге его добычей стали 32 тысячи рублей. Через несколько часов в полицию обратились и работники магазина на ул. Карла Маркса. В салон зашел мужчина в черной маске, он угрожал им ножом и похитил 3 600 рублей, а также 12 мобильных телефонов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/693450" frameborder="0"></iframe> Нападение на офис микрозаймов в Кирове.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Полицейские установили, что подозреваемый выехал в город Пермь, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Местные правоохранители задержали преступника. Им оказался 27-летний житель Перми, в его квартире нашли маску, нож и 117 тысяч рублей, вырученных с продажи мобильных телефонов. На днях мужчину доставили в Киров. Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением оружия», максимальное наказание по статье - 10 лет тюрьмы.

Ранее 23-летний кировчанин украл из магазина парфюмерии и косметики четыре флакона духов. Ущерб организации составил 12 тысяч рублей. Духи, как выяснилось, он подарил подруге.

ИСТОЧНИК KP.RU