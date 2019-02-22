«Станут дорожить репутацией»: в Кирове появится свой рейтинг управляющих компаний

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-22T09:00:52+03:00

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На сегодня в Кирове работают 88 УК, еще 7 готовы в любой момент зарегистрироваться и получить лицензии. О проблемах в их деятельности кировчане говорят каждый день: одни УК оказывают некачественные услуги, другие - копят долги перед ресурсниками, некоторые практически не занимаются уборкой снега и очисткой крыш. Пока единственным рычагом давления на такие УК остаются штрафы, однако руководителей многих управляющих компаний они уже не пугают.

- На рынке оказания коммунальных услуг слишком много мелких игроков, - приводит слова депутатов пресс-служба Кировской городской думы. - У них не хватает работников и техники, их деятельность непрозрачна. Они могут банкротиться, менять названия и продолжать вводить клиентов в заблуждение. Порядок в этой сфере появится, если УК станут дорожить своей репутацией. Необходимо создать и обнародовать рейтинг кировских управляющих компаний.

По мнению депутатов, в таком случае горожане будут понимать, какая управляющая компания работает с их домом и как хорошо она с этим справляется. Критерии отбора УК для сводного рейтинга будут подготовлены уже к мартовскому заседанию комиссии Гордумы.

ИСТОЧНИК KP.RU