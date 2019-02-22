В пятницу кировчан ожидают снегопады и похолодание
В город придет и порывистый северный ветер
За сутки в городе выпадет до четырех миллиметров осадковФото: Елизавета Захарова
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В пятницу, 22 февраля, в Кирове ожидается облачная погода. Такой прогноз дают специалисты Гидрометцентра. Сегодня днем в городе температура воздуха составит -4 градуса, однако ночью температура опустится до -15 градусов. Похолодание продолжится и на выходных.
Также в пятницу кировчан ожидают порывистый северный ветер и осадки: всего за сутки в городе может выпасть до четырех миллиметров снега, в том числе и мокрого. Местами будут накаты и гололедица.
Ранее кировские метеорологи-любители сообщали, что конец февраля в Кирове будет морозным и снежным.
ИСТОЧНИК KP.RU