В пятницу кировчан ожидают снегопады и похолодание

СЕГОДНЯ 08:30 2019-02-22T08:30:41+03:00

За сутки в городе выпадет до четырех миллиметров осадков Фото: Елизавета Захарова

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В пятницу, 22 февраля, в Кирове ожидается облачная погода. Такой прогноз дают специалисты Гидрометцентра. Сегодня днем в городе температура воздуха составит -4 градуса, однако ночью температура опустится до -15 градусов. Похолодание продолжится и на выходных.

Также в пятницу кировчан ожидают порывистый северный ветер и осадки: всего за сутки в городе может выпасть до четырех миллиметров снега, в том числе и мокрого. Местами будут накаты и гололедица.

Ранее кировские метеорологи-любители сообщали, что конец февраля в Кирове будет морозным и снежным.

ИСТОЧНИК KP.RU