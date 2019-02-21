Кировский Минобр проигнорировал обсуждение скандального запрета на общение со СМИ

СЕГОДНЯ 17:50 2019-02-21T17:50:55+03:00

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Сегодня общественники планировали обсудить директиву министерства образования, согласно которой учителям запретили общаться с журналистами без предварительного согласования в правительстве. Однако, по стечению обстоятельств, представители министерства на заседание комиссии по образованию науке, культуре и делам молодежи не смогли прийти. Оказалось в это же время проходили мероприятия чемпионата «Молодые профессионалы». Несмотря на то, что минобр был загодя предупрежден о тематике встречи, общественники не получили ответа и в письменном виде.

Участники комиссии решили перенести обсуждение вопроса на следующее заседание. Председатель Общественной палаты Александр Галицких прокомментировал, что письмо, само письмо производит странное, абсурдное впечатление и непонятно, для каких целей оно написано

Общественники отметили, что будут согласовать графики, чтобы представители минобра точно пришли.

Напомним, недавно на просторах интернета появился документ, подписанный региональным министром образования Ольгой Рысевой. В бумаге высказаны рекомендации для работников образования по работе со СМИ: все вопросы и предложения связанные с фото и видеосъемкой должны проходить через официальный письменный запрос в пресс-службу правительства, который будут рассматривать в течение семи дней.

ИСТОЧНИК KP.RU