2019-02-21T17:32:41+03:00
Общество

В Кировской области ищут родственников летчика, погибшего под Геленджиком

Поисковый отряд узнал, что солдат призывался из зуевского военкомата
Евгений ДЕМИХОВ
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Бойцы подняли останки на неучтенном захороненииБойцы подняли останки на неучтенном захороненииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Останки бойца обнаружили на одном из неучтенных захоронений в Краснодарском крае. Участники поискового отряда «Кавказ» 24 января 2019 года нашли тело солдата, его жетон и документы.

- В московской лаборатории смогли выяснить, что солдат по имени Николай Григорьевич Костров призывался в нашем военкомате, - рассказали «Комсомолке» в архиве Зуевской районной администрации. - В документах указано, что родился он в 1922 году в деревне Второй Крутой. Мы предполагаем, что его семья переехала в наш район из Костромской области.

О солдате известно, что на военной службе он был летчиком. Выяснилась дата и причина смерти - 14 февраля 1943 года он был тяжело ранен в воздушном бою.

В его документах также нашли имя и место жительства ближайшего родственника. Его отец Григорий Костров жил в городе Зуевке.

В администрации просят откликнуться родственников солдата по телефону: 8(833)372-55-06

ИСТОЧНИК KP.RU

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