2019-02-21T17:30:01+03:00
Общество

Заведующую детсадом № 41, в который ходили дети без путевок, не стали увольнять

Женщина признала свою вину и пообещала, что больше такого не повторится
Анна КРЮКОВА
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Четыре ребенка ходили в детский сад без путевок. Фото: admkirov.ruЧетыре ребенка ходили в детский сад без путевок. Фото: admkirov.ru
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Заведующую детского сада № 41 не стали увольнять за то, что она разрешала водить в учреждение ребят без путевок. Однако на руководителя детсада наложат дисциплинарное взыскание.

- Женщина заявила, что полностью осознает допущенные ошибки и пообещала, что больше их не допустит, - отметили в департаменте образования администрации Кирова. - Также она выразила желание продолжать работу в этом детском саду и реализовать намеченные планы.

Напомним, что 13 февраля во время проверки детсада № 41 выяснилось: четыре ребенка ходили в детский садик без путевок. Все четверо оказались детьми работников этого учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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