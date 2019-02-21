2019-02-21T15:03:59+03:00
Происшествия

В Лузском районе молодой парень без прав насмерть сбил женщину

Авария произошла поздно ночью
Анна КРЮКОВА
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Пешехода спасти уже не смогли. Фото: УГИБДД по Кировской областиПешехода спасти уже не смогли. Фото: УГИБДД по Кировской области
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В среду, 20 февраля, в Лузском районе произошла смертельная авария. В 23.55 на пятом километре автодороги Лальск - Аксеновская ВАЗ сбил 37-летнюю женщину.

- За рулем автомобиля находился 19-летний молодой человек, - отметили в УГИБДД по Кировской области. - Как выяснилось, у водителя нет прав на управление транспортными средствами.

От полученных травм пешеход скончалась. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, что в этот же день в Кирове попала в ДТП машина скорой помощи. Водитель ГАЗа летел через перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с четырьмя легковушками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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