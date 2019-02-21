В Кирове построят первый трехэтажный садик

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-21T12:19:25+03:00

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В этом году в областном центре появится три детских сада. Самый масштабный – первый трехэтажный - будут строить в микрорайоне Метрограда. Кстати, 8 марта там уже планируют открыть новый сад.

- По соглашению с Министерством просвещения РФ на 2019 год утверждено строительство в Кирове трех новых дошкольных учреждений, в процессе подписания находится соглашение по еще одному детсаду. – сообщил глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Сегодня мы формируем участки уже на 2020 год. К примеру, много говорится о том, что садиков не хватает в центре города. Есть решение о строительстве детсада на ул. Пролетарской, 11в. Сегодня там расположен учебно-производственный комбинат, который по окончании учебного года переедет на ул. Дзержинского. Далее предстоит провести планировочные работы, снос старого здания и начать строительство детского сада с бассейном.

Также у властей города есть планы и по постройке новых школ – в этом году откроет свои двери школа в Чистых Прудах, начнется стройка в микрорайонах Долгушино и Радужный.

ИСТОЧНИК KP.RU