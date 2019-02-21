Путешественникам из Вятских Полян предложили выбрать место для строительства храма в Непале

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-21T11:42:27+03:00

Закладка первого камня должна произойти уже в этом году

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Жители Вятских Полян Олег Уваров и Валерий Смолюк прибыли в Катманду. В столице Непала путешественники встретились с представителем Центра российско-непальского научного и культурного сотрудничества Юлией Андросовой. Во время встречи «безумным шляпникам» предложили выбрать место на территории Лумбини, где в дальнейшем в Непале построят российско-буддистский храм.

Фото: vk.com/hats43

- Каждая страна, в которой проживают люди, исповедующие буддизм, вносит свой вклад в развитие комплекса, - поделились своим мнением Олег Уваров и Валерий Смолюк. - Для нас большая честь положить этому начало и, полагаясь на опыт, выбрать для строительства самое подходящее место.

Напомним, что впервые эту тему коллекционеры обсудили с президентом РОО «Общество сотрудничества и дружбы с Непалом» Сергеем Некрасовым.

После встречи с Юлией Андросовой «охотники за шляпами» отправились в самый популярный туристический район Катманду - Темал.

Фото: vk.com/hats43

Там россияне приобрели новые экспонаты для «Дома Шляп».

Фото: vk.com/hats43

Коллекцию пополнят мужские шапки разных народностей Непала и головные уборы ладакхов - коренных жителей региона Ладакх, расположенного на границе с Тибетом.

Фото: vk.com/hats43

ИСТОЧНИК KP.RU