23-летний кировчанин украл четыре флакона духов и подарил их подруге

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-21T11:12:52+03:00

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В январе в кировскую полицию обратились работники магазина парфюмерии и косметики, расположенного на ул. Карла Маркса. Они рассказали, что из торгового зала украли четыре флакона духов общей стоимостью 12 тысяч рублей. Пропажу работники заметили не сразу, но преступник попал на запись камер видеонаблюдения.

- Вором оказался 23-летний безработный кировчанин, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - По словам задержанного, он подарил духи своей девушке. Похищенные флаконы были изъяты, а против кировчанина завели дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

Ранее житель Кирова перечислил мошеннику 5 тысяч рублей - предоплату за несуществующую игровую приставку. «Продавец» перестал выходить на связь, а потерпевший мужчина обратился в полицию. Преступника уже разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU