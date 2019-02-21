В Кирове требуют лишить прав водителя, больного шизофренией

СЕГОДНЯ 10:00 2019-02-21T10:00:56+03:00

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В Кирове прокуроры выявили мужчину, владеющего водительскими правами категорий «В» и «М», страдающего от психического расстройства. У 44-летнего кировчанина обнаружены признаки параноидной формы шизофрении, это подтверждается справкой из местной больницы. Теперь мужчина имеет противопоказания к управлению транспортом по состоянию здоровья.

- В порядке ст. 39 КАС РФ в суд направлено административное исковое заявление, - сообщает прокуратура Ленинского района города Кирова. - Выданное мужчине водительское удостоверение должны признать недействительным. Садясь за руль, он создает угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Ранее стало известно, что в Кирове нашли 11 водителей-алкоголиков. Их через суд также лишили прав на управление автомобилями.

ИСТОЧНИК KP.RU