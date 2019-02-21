Непотушенная сигарета едва не спалила квартиру пенсионерки

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-21T08:58:27+03:00

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Вчера, 20 февраля, в доме на ул. Ананьинской загорелась одна из квартир. Пожар начался в 19.45 часов в квартире, принадлежащей 66-летней пенсионерке. В момент ЧП в помещении был только ее 42-летний сын - по предварительной информации, он выпил и начал курить прямо в комнате. Это и стало причиной пожара.

- Спасатели были на месте ЧП уже спустя 6 минут после сигнала, - сообщает ОНДПР по городу Кирову. - На ликвидацию открытого огня понадобилось всего несколько минут. К 20.00 часам все последствия пожара были устранены. В тушении принимали участие 11 специалистов.

Напомним, в ночь на 19 февраля в Пижанском районе три человека погибли на пожаре. Как выяснили следователи, поджечь здание мог 19-летний местный житель. Сейчас молодой человек уже задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU