2019-02-20T19:42:27+03:00
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Жители Вятских Полян дважды пересекли границу Непала

В первый раз путешественники сделали это случайно
Анна КРЮКОВА
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Путешественники из Кировской области продолжают изучать Индию и Непал. Фото: vk.com/hats43Путешественники из Кировской области продолжают изучать Индию и Непал. Фото: vk.com/hats43
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«Комсомолка» продолжает следить за «безумными шляпниками». Олег Уваров и Валерий Смолюк уже заполучили самые редкие головные уборы Индии и теперь направились в Непал. За день путешественники из Вятских Полян дважды пресекли страницу далекого государство. Интересно, что в первый раз коллекционеры сами не заметили, как вторглись на новую территорию.

Как оказалось, путешественники при выезде из одной страны в другую не обратили внимания на офис эмиграционной службы Индии. «Шляпники» поняли, что оказались в новом государстве только после того, как столкнулись с пограничниками Непала. В итоге, «охотникам за головными уборами» пришлось вернуться назад, оформить временный выезд из Индии, и снова отправиться в Непал, чтобы получить разрешение на въезд.

На прощание с Индией путешественники побывали на плантациях сахарного тростника штата Бихар. Предприниматели из Вятских Полян попробовали там стебли растений.

Жители Вятских Полян попробовали тростниковый сахар. Фото: vk.com/hats43

Жители Вятских Полян попробовали тростниковый сахар. Фото: vk.com/hats43

- Это тростниковый сахар, очень полезный и даже целебный, если верить источникам, - рассказали Валерий и Олег. Плантации дают по 3 урожая в год. Стебли срезают, убирают верхушку и моют. Затем путем пресса из них получают сок, его можно пить. А если процедить и вскипятить, можно получить сахар. Мы, конечно, до цехов не добрались, поэтому подняли с земли стебли, почистили зубами и высосали все самое вкусное. Кажется, мы стали больше доверять этой стране, реже что-то моем и дезинфицируем.

«Безумные шляпники» из Вятских Полян на плантации сахарного тростника.Видео: vk.com/hats43! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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