2019-02-20T18:02:52+03:00
Общество

Жителя Кирово-Чепецка приговорили к исправительным работам за неуплату алиментов

Его задолженность превысила 30 тысяч рублей
Евгений ДЕМИХОВ
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Нерадивый отец сознательно не платил алименты, за что его и судилиНерадивый отец сознательно не платил алименты, за что его и судилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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У мужчины есть сын 2009 года рождения, которому он не оказывал никакой материальной помощи. Как выяснилось, неплательщик мог устроиться на работу или встать на учет в центр занятости. Однако, он решил избежать выплаты алиментов, поэтому получал зарплату «в конверте».

- 13 февраля 2019 года в суде рассмотрели уголовное дело по статье «неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка», - сообщили в Кирово-Чепецкой городской прокуратуре. - Это деяние он совершил неоднократно. В результате его задолженность превысила 30 тысяч рублей.

Суд признал его виновным и приговорил к десяти месяцам исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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