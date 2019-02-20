2019-02-20T17:42:03+03:00
Общество

Кировчанин потерял деньги, когда пытался купить игровую приставку

На сайте объявлений он столкнулся с мошенниками
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчина лишился пяти тысяч рублей из-за своей доверчивостиМужчина лишился пяти тысяч рублей из-за своей доверчивостиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мужчина хотел купить гаджет для видеоигр. В поисках дешевых товаров он зашел на сайт бесплатных объявлений. Одно из них привлекло его внимание.

- 36-летний кировчанин связался с автором объявления 15 февраля, - уточнили в УМВД России по Кировской области. - Продавец сразу же попросил предоплату. Мужчина перечислил ему пять тысяч рублей.

После этого продавец перестал отвечать, а покупатель так и не получил игровую приставку. Как только он понял, что его обманули, обратился в полицию.

Силовики предупреждают, что в связи с участившимися случаями обмана нужно быть внимательнее: договариваться с продавцами об оплате товаров при личной встрече, не поддаваться на просьбы перечислить предоплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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