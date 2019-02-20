20-летнего кировчанина подозревают в угоне трех машин

СЕГОДНЯ 16:20 2019-02-20T17:40:38+03:00

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В декабре двое жителей города Сосновки Вятскополянского района обратились в полицию: у одного угнали машину, а автомобиль другого пытались завести. Оба ЧП произошли ночью на одной и той же парковке. По данным фактам было возбуждено уголовное дело. На днях полицейские задержали на одной из улиц Сосновки 20-летнего молодого человека, он пытался вскрыть чужое авто.

- Задержанный заявил, что хотел «просто покататься», - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Полицейские установили, что именно этот молодой человек причастен и к двум декабрьским преступлениям. Также выяснилось, что ранее он уже был судим за угоны. Сейчас 20-летний парень помещен под стражу.

Ранее в Сосновке угнали машину 43-летнего бизнесмена. Угонщиком оказался 24-летний местный житель, который незадолго до этого приходил на собеседование к потерпевшему.

ИСТОЧНИК KP.RU