В Кирове директора завода через суд заставили выплатить двухмесячную зарплату работника
По жалобе мужчины состоялась прокурорская проверка. Выяснилось, что работнику задерживали зарплату за август и сентябрь 2018 года. Директор не выдал подчиненному порядка 75 тысяч рублей.
- Прокурор Первомайского района внес представление главе организации, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - После этого мужчине выдали более 55 тысяч рублей от долга.
На директора и организацию завели административные дела по статье «Нарушение трудового законодательства». В результате юрлицо обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей, а руководителя оштрафовали на 15 тысяч рублей. Кроме того, прокурор потребовал выдать деньги работнику в принудительном порядке. Суд согласился с требованием. Решение направили в службу судебных приставов.
ИСТОЧНИК KP.RU