2019-02-20T16:01:32+03:00
Общество

В Кирове директора завода через суд заставили выплатить двухмесячную зарплату работника

Он задолжал подчиненному порядка 75 тысяч рублей
Евгений ДЕМИХОВ
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Работнику два месяца не выдавали зарплатуРаботнику два месяца не выдавали зарплатуФото: Мария ЛЕНЦ
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По жалобе мужчины состоялась прокурорская проверка. Выяснилось, что работнику задерживали зарплату за август и сентябрь 2018 года. Директор не выдал подчиненному порядка 75 тысяч рублей.

- Прокурор Первомайского района внес представление главе организации, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - После этого мужчине выдали более 55 тысяч рублей от долга.

На директора и организацию завели административные дела по статье «Нарушение трудового законодательства». В результате юрлицо обязали выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей, а руководителя оштрафовали на 15 тысяч рублей. Кроме того, прокурор потребовал выдать деньги работнику в принудительном порядке. Суд согласился с требованием. Решение направили в службу судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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