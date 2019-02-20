2019-02-20T15:02:47+03:00
Происшествия

В Чепецке поймали двоих гаражных воров

Мужчины утверждали, что гараж принадлежит их приятелю
Александр ЧАРУШИН
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Патруль застал сообщников в момент, когда они грузили похищенное в свою машинуПатруль застал сообщников в момент, когда они грузили похищенное в свою машинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 18 февраля, в полицию Кирово-Чепецка позвонила местная жительница. По словам женщины, ее гараж на ул. Школьной вскрыли неизвестные. На место ЧП прибыл патруль Росгвардии. Двое 52-летних мужчин уже грузили похищенные вещи в автомобиль - в этот момент их и поймали патрульные.

- Задержанные утверждали, что гараж принадлежит их приятелю, который и попросил разобрать его, - пояснили в пресс-службе управления Росгвардии по Кировской области. - По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Мужчин передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

Ранее на трассе в Слободском районе был задержан 23-летний наркоторговец. В его машине росгвардейцы нашли пакетик с порошком, позднее при досмотре полицейскими были обнаружены еще 10 таких упаковок. Молодого человека уже арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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