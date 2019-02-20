Мошенник под видом родственницы «развел» кировчанку на 25 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:19 2019-02-20T13:19:48+03:00

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В полицию Кирова обратилась 19-летняя девушка, ставшая жертвой дистанционного мошенника. Как рассказала сама кировчанка, родственница написала ей в соцсетях и попросила одолжить денег. Девушка перевела ей 25 тысяч рублей на указанный счет. Лишь после этого девушка позвонила родственнице: выяснилось, что никаких денег она не просила.

- Как оказалось, личную страницу ее родственницы взломал мошенник, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области. - Ему в итоге и достались 25 тысяч рублей. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Напомним, 18 февраля в полицию региона обратились сразу 10 жертв дистанционных мошенников. Самый крупный ущерб был нанесен 66-летней жительнице Кильмезского района: женщина потеряла 1,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU