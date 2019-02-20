В Кирове экс-уголовника осудили за попытку ограбить магазин с игрушечным пистолетом

СЕГОДНЯ 13:11 2019-02-20T14:34:53+03:00

За ограбление с пластиковым оружием и молотком мужчину осудили на 4,5 года Фото: Тимур ХАНОВ

После неудавшегося преступления он пошел в офис микрозаймов с молотком, где ему дали 100 рублей и ненастоящую купюру

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60-летний кировчанин ворвался в продуктовый магазин на улице Парковой, 28, с игрушечной «пушкой». Он стал угрожать продавцу пластиковым оружием и требовать с него деньги.

- Когда мужчина услышал отказ, то попытался похитить кондитерские изделия стоимостью 117 рублей, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Однако ему не удалось довести задуманное до конца. Работник торгового павильона остановил его.

В тот же день, 4 октября 2018 года, мужчина совершил вторую попытку незаконно «разжиться». Он зашел в офис микрозаймов на улице Советской и, угрожая молотком девушке-менеджеру, потребовал деньги. Сотрудница организации испугалась за свою жизнь и здоровье, поэтому отдала ему 100 рублей и муляж купюры. Мужчина скрылся, но в скором времени его задержали полицейские.

Выяснилось, что у него уже есть две судимости по статьям «Убийство» и «Кража». На этот раз его судили сразу по двум делам: «Покушение на грабеж» и «Грабеж с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья». Его отправят на четыре с половиной года в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU