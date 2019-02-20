В Кирове экс-уголовника осудили за попытку ограбить магазин с игрушечным пистолетом
60-летний кировчанин ворвался в продуктовый магазин на улице Парковой, 28, с игрушечной «пушкой». Он стал угрожать продавцу пластиковым оружием и требовать с него деньги.
- Когда мужчина услышал отказ, то попытался похитить кондитерские изделия стоимостью 117 рублей, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Однако ему не удалось довести задуманное до конца. Работник торгового павильона остановил его.
В тот же день, 4 октября 2018 года, мужчина совершил вторую попытку незаконно «разжиться». Он зашел в офис микрозаймов на улице Советской и, угрожая молотком девушке-менеджеру, потребовал деньги. Сотрудница организации испугалась за свою жизнь и здоровье, поэтому отдала ему 100 рублей и муляж купюры. Мужчина скрылся, но в скором времени его задержали полицейские.
Выяснилось, что у него уже есть две судимости по статьям «Убийство» и «Кража». На этот раз его судили сразу по двум делам: «Покушение на грабеж» и «Грабеж с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья». Его отправят на четыре с половиной года в колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU