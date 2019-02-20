2019-02-20T12:57:12+03:00
Происшествия

19-летний парень поджег дом в Кировской области: три человека погибли

Подозреваемый уже задержан
Александр ЧАРУШИН
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Место трагедии проверили следователи и спасатели. Фото: СУ СК России по Кировской областиМесто трагедии проверили следователи и спасатели. Фото: СУ СК России по Кировской области
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В ночь на 19 февраля в деревне Безводное Пижанского района сгорел двухквартирный жилой дом. Пожар в итоге унес жизни троих человек: 38-летней женщины, ее 31-летнего приятеля и 64-летнего соседа. Следователи начали устанавливать все обстоятельства трагедии. Как выяснилось, виновным в ЧП мог оказаться 19-летний сын погибшей женщины. Он поссорился с ее приятелем и со злости поджег рулон обоев на веранде дома.

- Молодой человек сбежал, убедившись, что огонь перекинулся на остальные помещения дома, - рассказали в СУ СК России по Кировской области. - Сейчас 19-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело заведено по п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

Также недавно в Кирове горела квартира в доме на ул. Большева. Спасателям пришлось эвакуировать жильца. Причиной ЧП могла стать непотушенная сигарета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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