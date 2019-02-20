Конец февраля будет с морозами и метелями

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-20T14:30:25+03:00

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Третья декада последнего зимнего месяца удивит кировчан своим холодом. Волна заморозков пройдет по региону 22-24 февраля. В эти дни температура воздуха не будет превышать -20…-25 градусов Цельсия. Однако перед коротким «ледниковым периодом» будет и тепло: 21 февраля воздух может прогреться до +2 градусов Цельсия.

Но даже после этой холодной волны кировчанам не стоит переодеваться в весеннюю одежду. По предварительным прогнозам после 26 числа в регионе установятся стабильные морозы, которые грозятся не уйти даже в марте.

Отметим, что в феврале уже выпало 45 мм осадков, а это 132% от месячной нормы. Высота равномерных сугробов достигала 73 сантиметров. Как отмечают в группе «Любительская метеорология в Кирове», в области могут выпасть еще 20 мм осадков, то есть сугробы вырастут еще на несколько десятков сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU