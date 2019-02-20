Спортзал в одной из школ Кировской области закрыли из-за холода

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-20T11:47:15+03:00

Окна в спортзале давно не ремонтировались - в итоге в помещении зафиксированы слишком низкие температуры Фото: Иван МАКЕЕВ

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Региональный Роспотребнадзор проверил школу в селе Ральники Малмыжского района. Специалисты установили, что температура в спортивном зале была ниже нормы. Оказалось, что в помещении давно не меняли окна, в результате они прохудились - это нарушает санитарно-эпидемиологические нормы. Из-за холода занятия спортом пришлось прекратить - после проверки возбудили административное дело против юрлица.

- Малмыжский районный суд в итоге приостановил работу спортивного зала на 90 суток, - уточнили в управлении Роспотребнадзора по Кировской области.

Напомним, недавно в кировской школе № 45 начал осыпаться потолок. В соцсетях кировчане утверждают, что здание нуждается в серьезном ремонте, а в департаменте образования подчеркивают: об аварийном состоянии школы речи не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU