Спортзал в одной из школ Кировской области закрыли из-за холода
Региональный Роспотребнадзор проверил школу в селе Ральники Малмыжского района. Специалисты установили, что температура в спортивном зале была ниже нормы. Оказалось, что в помещении давно не меняли окна, в результате они прохудились - это нарушает санитарно-эпидемиологические нормы. Из-за холода занятия спортом пришлось прекратить - после проверки возбудили административное дело против юрлица.
- Малмыжский районный суд в итоге приостановил работу спортивного зала на 90 суток, - уточнили в управлении Роспотребнадзора по Кировской области.
Напомним, недавно в кировской школе № 45 начал осыпаться потолок. В соцсетях кировчане утверждают, что здание нуждается в серьезном ремонте, а в департаменте образования подчеркивают: об аварийном состоянии школы речи не идет.
ИСТОЧНИК KP.RU