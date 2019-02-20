Следком хочет помочь переселиться жителям Нового Сергеева из непригодных для жилья домов
Застройщик поставил здания высотой ниже трех этажей, поэтому процесс возведения проходил без контроля со стороны строительных органов, пожарных служб и администрации. В результате новоселы двух домов оказались в непригодных для жизни условиях.
- Территория, на которой расположены здания, подтопляется, - поделился глава СУ СКР по Кировской области Айрат Ахметшин. - Лучшим способом решить эту проблему станет снос и постройка новых домов. Но это сделать сложно, как и переселить граждан из аварийного жилья. Мы отправили письмо губернатору Кировской области и в администрацию.
Напомним, что застройкой занималась компания «ТехКомсервис», которая находится на грани банкротства. На ее счету есть еще недострой на улице Маклина в Кирове.
ИСТОЧНИК KP.RU