Следком хочет помочь переселиться жителям Нового Сергеева из непригодных для жилья домов

СЕГОДНЯ 11:37 2019-02-20T14:19:19+03:00

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Застройщик поставил здания высотой ниже трех этажей, поэтому процесс возведения проходил без контроля со стороны строительных органов, пожарных служб и администрации. В результате новоселы двух домов оказались в непригодных для жизни условиях.

- Территория, на которой расположены здания, подтопляется, - поделился глава СУ СКР по Кировской области Айрат Ахметшин. - Лучшим способом решить эту проблему станет снос и постройка новых домов. Но это сделать сложно, как и переселить граждан из аварийного жилья. Мы отправили письмо губернатору Кировской области и в администрацию.

Напомним, что застройкой занималась компания «ТехКомсервис», которая находится на грани банкротства. На ее счету есть еще недострой на улице Маклина в Кирове.

ИСТОЧНИК KP.RU