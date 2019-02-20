2019-02-20T11:33:36+03:00
Экономика

33 работника фирмы в Уржумском районе получали зарплаты ниже минималки

В итоге директору пришлось делать перерасчет зарплат за 4 месяца
Александр ЧАРУШИН
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Прокурор потребовал вернуть выплаты работникам фирмыПрокурор потребовал вернуть выплаты работникам фирмыФото: Валентина РОГАЧЕВА
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Прокуроры проверили работу МУП «Теплосервис» в Уржумском районе. Сотрудники предприятия неоднократно жаловались на низкую оплату труда. Как выяснилось, в сентябре-декабре 2018 года сразу 33 работника «Теплосервиса» получали зарплату ниже минималки. Это является прямым нарушением норм Трудового кодекса РФ.

- Районный прокурор внес представление директору МУП «Теплосервис» и потребовал устранить нарушения закона, - сообщает прокуратура Кировской области. - В итоге все 33 работника фирмы получили перерасчет зарплаты. По материалам проверки также заведены производства по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства», эти дела направлены в государственную инспекцию труда.

Напомним, недавно эксперты подсчитали зарплаты учителей в разных регионах России. Как выяснилось, кировские педагоги получают в 4 раза меньше своих коллег из Москвы, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономного округов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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