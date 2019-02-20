Виновник ДТП заплатит 148 тысяч рублей за восстановление лица пассажирке

СЕГОДНЯ 11:27 2019-02-20T14:13:20+03:00

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В Зуевке суд приговорил 18-летнего водителя выплатить 148 тысяч рублей пассажирке автомобиля, пострадавшей год назад в пьяном ДТП. Об этом сообщила прокуратура Фаленского района.

Напомним, 29 октября 2017 года в Фаленском районе пьяные подростки на «Ладе Гранте» врезались в березу. Под удар попали все подростки, но больше всего пострадала 19-летняя девушка. У нее диагностировали травмы головы и лица. Она несколько месяцев лечилась в больнице. Восстановление обошлось в 148 тысяч рублей, которые, к слову, виновник ДТП так и не заплатил. Лечение оплачивал Фонд обязательного медицинского страхования.

Изучив материалы дела, прокурор Фаленского района обратился в Зуевский суд с иском: водитель легковушки, по чьей вине произошла авария, должен компенсировать Минздраву РФ затраты на лечение потерпевшей. По заявлению прокурора молодой человек должен заплатить 148 287 рублей 91 копейку.

Сейчас заявление рассматривает суд.

ИСТОЧНИК KP.RU