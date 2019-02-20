В Кирове задержали машину с лошадьми, которых незаконно перевозили из Коми в Чувашию

СЕГОДНЯ 11:17 2019-02-20T14:11:29+03:00

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На трассе «Вятка» в Яранском районе 15 февраля 2019 года остановили грузовик с нелегальным грузом. Водитель вез девять лошадей.

- Выяснилось, что машина направлялась из Республики Коми в Республику Чувашию, - сообщили в Управлении ветеринарии Кировской области. - Житель соседнего с Кировской областью региона перевозил лошадей из своего подсобного хозяйства. На животных не были оформлены сопроводительные документы.

Без таких справок специалистам не удалось установить происхождение лошадей и эпизоотическую обстановку региона, из которого они вывозились. Сотрудники управления приняли решение отправить животных в Чувашию для того, чтобы поместить их под карантин до выяснения всех обстоятельств.

На водителя, занимавшегося доставкой, завели дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU