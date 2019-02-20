В Кирове задержали машину с лошадьми, которых незаконно перевозили из Коми в Чувашию
На трассе «Вятка» в Яранском районе 15 февраля 2019 года остановили грузовик с нелегальным грузом. Водитель вез девять лошадей.
- Выяснилось, что машина направлялась из Республики Коми в Республику Чувашию, - сообщили в Управлении ветеринарии Кировской области. - Житель соседнего с Кировской областью региона перевозил лошадей из своего подсобного хозяйства. На животных не были оформлены сопроводительные документы.
Без таких справок специалистам не удалось установить происхождение лошадей и эпизоотическую обстановку региона, из которого они вывозились. Сотрудники управления приняли решение отправить животных в Чувашию для того, чтобы поместить их под карантин до выяснения всех обстоятельств.
На водителя, занимавшегося доставкой, завели дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU