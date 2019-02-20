2019-02-20T11:15:34+03:00
Недвижимость

В 2019 году на Красноармейской планируют построить ясли

Всего за два года в регионе появится 14 садиков
Александр ЧАРУШИН
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До конца 2020 года в регионе построят еще 14 детских садов на 2 000 местДо конца 2020 года в регионе построят еще 14 детских садов на 2 000 местФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В 2019 году в Кирове должны появиться детские сады на ул. Заводской, 10а, ул. Чистопрудненской, 15, ул. Гагарина, 2а, а также в Метрограде. Вместе эти учреждения дадут городу еще 1020 дополнительных мест в садиках. Однако список детсадов, строящихся в текущем году, может пополниться: на свободном участке земли на ул. Красноармейской планируют создать ясли для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

- До конца 2020 года в регионе построят еще 14 детских садов, - сообщили в Минобразования Кировской области. - Они появятся в Котельниче, Слободском и Кирово-Чепецке, а также в Верхнекамском, Советском, Опаринском, Оричевском, Фаленском, Слободском и Мурашинском районах. Всего за два года будет создано свыше 2 000 мест в садиках, большая часть из них предназначена для детей младше 3 лет.

Ранее стало известно, что строительство нового здания для школы № 24 может затянуться. Это связано с судебной тяжбой администрации города Кирова и местной компании-застройщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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