2019-02-20T10:46:03+03:00
Происшествия

Пожар на Большева: спасатели эвакуировали хозяина квартиры

Причиной ЧП могла стать непотушенная сигарета
Александр ЧАРУШИН
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Огонь удалось сдержать. Фото: ОНДПР по городу КировуОгонь удалось сдержать. Фото: ОНДПР по городу Кирову
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Вчера, 19 февраля, в одном из домов на ул. Большева произошел пожар. Сигнал о ЧП поступил на пульт «01» в 20.40 часов. Как оказалось, горела квартира на пятом этаже жилого дома. Спасатели вошли внутрь и увидели в одной из комнат жильца, мужчина был срочно эвакуирован и передан экипажу скорой помощи.

- В квартире обгорели диван-кровать и постельные принадлежности, - сообщает ОНДПР по городу Кирову. - Огонь был вовремя локализован спасателями. Предположительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Напомним, вчера ночью в Пижанском районе сгорел жилой дом. Как выяснилось, в огне погибли три человека. Следователи уже начали проверку всех обстоятельств этого ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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