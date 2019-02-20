Пожар на Большева: спасатели эвакуировали хозяина квартиры

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-20T10:46:03+03:00

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Вчера, 19 февраля, в одном из домов на ул. Большева произошел пожар. Сигнал о ЧП поступил на пульт «01» в 20.40 часов. Как оказалось, горела квартира на пятом этаже жилого дома. Спасатели вошли внутрь и увидели в одной из комнат жильца, мужчина был срочно эвакуирован и передан экипажу скорой помощи.

- В квартире обгорели диван-кровать и постельные принадлежности, - сообщает ОНДПР по городу Кирову. - Огонь был вовремя локализован спасателями. Предположительно, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Напомним, вчера ночью в Пижанском районе сгорел жилой дом. Как выяснилось, в огне погибли три человека. Следователи уже начали проверку всех обстоятельств этого ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU