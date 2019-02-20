2019-02-20T11:11:42+03:00
Происшествия

В Слободском задержали женщину с пакетиком наркотика за щекой

Она купила запрещенное вещество и нашла его в одном из тайников
Елизавета Захарова
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Один из пакетиков женщина спрятала за щекой. Фото: УФСКН по Кировской областиОдин из пакетиков женщина спрятала за щекой. Фото: УФСКН по Кировской области
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Во время патрулирования трассы Киров - Слободской сотрудники полиции поймали наркоманку, перевозившую купленные ею запрещенные вещества. Стражи порядка остановили автомобиль, в котором ехала 37-летняя женщина. Во время обыска нашли пакетик с белым порошком. После предъявления обвинений слобожанка достала изо рта еще один пакетик: она держала его за щекой.

Наркоманку доставили в местный отдел полиции. Там девушка и призналась, что нашла наркотики в тайнике-закладке, по наводке продавца.

В отношении слобожанки возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотиков». Расследование продолжается.

Напомним, что в начале февраля сотрудники Росгвардии задержали наркоторговца, в чьей машине товар лежал на коврике у переднего сиденья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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