Семнадцатилетний подросток не возвращается домой третьи сутки

СЕГОДНЯ 09:19 2019-02-20T10:35:15+03:00

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В Белой Холунице Кировской области пропал 17-летний парень. Дмитрия Кононова видели в последний раз в воскресенье, 17 февраля 2019 года. С тех пор подросток не выходил на связь и не возвращался домой.

Мальчика объявили в розыск. Поисками занимается отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

На вид молодому человеку 17-18 лет, он среднего телосложения, ростом 170-175 сантиметров. У Димы коротко стриженные русые волосы и серые глаза.

Когда его видели в последний раз, он был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, на ногах - серые кроссовки.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем Диме Кононове, просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)50-76-25 или 02, 112.

ИСТОЧНИК KP.RU