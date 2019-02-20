В Кирове из-за припаркованных на обочинах авто запретят стоянку на улице Циолковского

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-20T10:40:05+03:00

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Машины, припаркованные на обочинах дорог, мешают подрядчикам убирать снег. Это заставило администрацию города применять ограничивающие меры. Так, на улице Дзержинского установили знаки «Стоянка запрещена с 22.00 до 6.00 часов» с табличкой «Работает эвакуатор».

- До этого о вывозе снега не было и речи, - сообщили в администрации города Кирова. - Постоянно припаркованные авто мешали разгрести всю проезжую часть полностью, поэтому происходило сужение дороги. Эвакуация машин позволила расчистить улицу до бордюра.

В скором времени парковку ограничат и на улице Циолковского. По одной стороне улицы там поставят знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», а с другой стороны запрет на парковку будет распространяться на четные числа месяца. Сейчас на этой улице движение сильно затруднено - там осталась фактически одна полоса движения.

ИСТОЧНИК KP.RU