В Кирове из-за припаркованных на обочинах авто запретят стоянку на улице Циолковского
Машины, припаркованные на обочинах дорог, мешают подрядчикам убирать снег. Это заставило администрацию города применять ограничивающие меры. Так, на улице Дзержинского установили знаки «Стоянка запрещена с 22.00 до 6.00 часов» с табличкой «Работает эвакуатор».
- До этого о вывозе снега не было и речи, - сообщили в администрации города Кирова. - Постоянно припаркованные авто мешали разгрести всю проезжую часть полностью, поэтому происходило сужение дороги. Эвакуация машин позволила расчистить улицу до бордюра.
В скором времени парковку ограничат и на улице Циолковского. По одной стороне улицы там поставят знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца», а с другой стороны запрет на парковку будет распространяться на четные числа месяца. Сейчас на этой улице движение сильно затруднено - там осталась фактически одна полоса движения.
ИСТОЧНИК KP.RU