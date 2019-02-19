«Безумный шляпник» упал с лошади в Индии

19 Февр. 22:32 2019-02-19T22:32:36+03:00

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Во время прогулки по берегу реки Ганг одному из путешественников из Вятских Полян предложили прокатиться на лошади. Однако животное оказалось с характером и не слушалось наездника. Из-за этого Валерий Смолюк не смог удержаться и упал с лошади.

- Мое русское «Стой!» лошадь не поняла, а на берегу не оказалось ни одной туристки из России, которая могла бы остановить коня на скаку, - уже со смехом вспоминает коллекционер головных уборов.

К счастью, и с путешественником и животным все в порядке. После такого «приключения» посмотрели на церемонию индийских похорон и познакомились с достопримечательностями города Сарнатх. Это место является духовным центром паломничества буддистов, потому что именно там Будда Будда Сидхартха прочел свою первую проповедь.

Напомним, что путешественники находятся в своей пятой экспедиции за головными уборами. На этот раз коллекционеры планируют привезти в «Музей Шляп» редкие головные уборы из Индии и Непала. Из-за интенсивного движения и всевозможных пунктов оплаты «шляпники» уже отстают от запланированного графика. Чтобы его наверстать, путешественники в ближайшее время проведут в пути более 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU