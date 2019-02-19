Кировский форум старшего поколения «Жизнелюб» посетило 162 пожилых человека

СЕГОДНЯ 18:34 2019-02-19T18:34:00+03:00

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В Кирове на базе центра досуга «Практикум» состоялся первый межрегиональный форум «Жизнелюб». Его посетило 162 человека из различных уголков России: Татарстана, Коми, Ульяновска, Саратова и Санкт-Петербурга.

На форуме представители старшего поколения обсуждали такую вопросы волонтерства. Такое направление социальной деятельности для пожилых людей было названо «серебряным добровольчеством». Кировские пенсионеры делились своим жизненным опытом, и перенимали навыки других коллег.

На форум также приехали и почетные гости: председателя Кировской городской Думы Алексей Николаевич Рябов, директор Кировского регионального филиала «СК «Согласие» Андрей Викторович Крупчатников, председатель Городского совета ветеранов Любовь Евгеньевна Копанева.

– Само название сегодняшнего Форума – «Жизнелюб» говорит о том, какие люди здесь собрались, – отметил Алексей Рябов, приветствуя участников. - Активные, позитивные, любящие жизнь во всех её проявлениях, открытые всему новому – таковы представители современного старшего поколения.

Кроме обмена опыта бабушки и дедушки смогли узнать из пяти образовательных курсов много нового: как уберечься от мошенников, как организовать работы советов ветеранов. Кроме того, участники форума спели любимые песни под баян.

Главным итогом форума стали утвержденные акции, которые в скором времени пройдут во всех регионах-участниках в рамках Дней ДоброДействий.

ИСТОЧНИК KP.RU