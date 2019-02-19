2019-02-19T18:25:23+03:00
Происшествия

В деле о продаже земли в парке Победы могут появиться новые подозреваемые из администрации

Следователи проверяют каждого причастного
Евгений ДЕМИХОВ
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7 ноября 2018 года был задержан главный подозреваемый. Фото: kirov.sledcom.ru7 ноября 2018 года был задержан главный подозреваемый. Фото: kirov.sledcom.ru
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Расследование по этому громкому делу продолжается. На сегодняшний день только один подозреваемый находится под стражей. По версии силовиков, Леонид Яфаркин причастен к махинациям с участком земли в парке Победы. Против него заведены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Причинение имущественного ущерба без признаков хищения в особо крупном размере».

- Каждого чиновника, который ставил свою подпись на документах мы отрабатываем вместе с сотрудниками ФСБ, - сообщил глава СУ СК по Кировской области Айрат Ахметшин. - Каждого, кто принимал участие в этом деле с 2007 года, отрабатываем. Их фамилии пока назвать не могу. Со временем все результаты будут объявлены.

Напомним, что ранее следователи уже сообщали о том, что Яфаркин не мог в одиночку совершить эти махинации. Однако, в интересах следствия детали громкого дела хранятся в тайне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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