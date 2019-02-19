В Омутнинске экс-заключенный украл у директора агрофирмы 418 тысяч рублей и офисную технику

СЕГОДНЯ 18:10 2019-02-19T18:10:34+03:00

Мужчина проник в офис и украл оргтехнику и 418 тысяч рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Омутнинском районе, Кировской области, ограбили директора местной агропромышленной фирмы. Месяц назад в его офис проникли под покровом ночи и украли 418 тысяч рублей, ноутбук и уличный видеофиксатор, который мог заснять злоумышленника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

В отношении неизвестного вор было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Однако быстро задержать преступника не удалось: с награбленным вор уехал из Омутнинского района. Но после ряда оперативно-сыскных мероприятий сотрудники полиции нашли знакомых преступника, а после и его самого, сбежавшего к приятелю в Верхошижемье.

Преступником оказался, 26-летний молодой человек. В прошлом году, вышедшем на свободу. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU