2019-02-19T18:10:34+03:00
Происшествия

В Омутнинске экс-заключенный украл у директора агрофирмы 418 тысяч рублей и офисную технику

Скрывающегося преступника нашли у его знакомого в другом районе
Елизавета Захарова
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Мужчина проник в офис и украл оргтехнику и 418 тысяч рублейМужчина проник в офис и украл оргтехнику и 418 тысяч рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Омутнинском районе, Кировской области, ограбили директора местной агропромышленной фирмы. Месяц назад в его офис проникли под покровом ночи и украли 418 тысяч рублей, ноутбук и уличный видеофиксатор, который мог заснять злоумышленника. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

В отношении неизвестного вор было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража в крупном размере». Однако быстро задержать преступника не удалось: с награбленным вор уехал из Омутнинского района. Но после ряда оперативно-сыскных мероприятий сотрудники полиции нашли знакомых преступника, а после и его самого, сбежавшего к приятелю в Верхошижемье.

Преступником оказался, 26-летний молодой человек. В прошлом году, вышедшем на свободу. Сейчас решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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