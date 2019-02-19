Из-за ядовитых паров перцового баллончика учеников кирово-чепецкой школы отпустили домой

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-19T17:47:37+03:00

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В школе № 8 города Кирово-Чепецка произошло ЧП: ученик восьмого класса случайно выронил перцовый баллончик на пол в туалете. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/692852" frameborder="0"></iframe> Учеников Кирово-Чепецкой школы отправили домой из-за ядовитых паров от газового баллончика.Видео: Денис Шибанов! другой источник

После падения предмет самообороны сработал: ядовитые пары распространились по второму этажу школы. Как рассказали в социальных сетях ученики, они и преподаватели начали массово кашлять, задыхаться, у них начали слезиться глаза. В 11.57 руководство школы вызвало спасателей. К учебному заведению подъехали пожарные и полицейские машины.

К счастью, во время происшествии никто не пострадал. А школьников отпустили домой еще до обеда.

ИСТОЧНИК KP.RU