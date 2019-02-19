2019-02-19T17:47:37+03:00
Происшествия

Из-за ядовитых паров перцового баллончика учеников кирово-чепецкой школы отпустили домой

Восьмиклассник случайно уронил баллон на пол в туалете
Елизавета Захарова
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В Кирово-Чепецке учеников школы отпустили из-за сработавшего перцового баллончика. Фото: Денис ШИБАНОВВ Кирово-Чепецке учеников школы отпустили из-за сработавшего перцового баллончика. Фото: Денис ШИБАНОВ
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В школе № 8 города Кирово-Чепецка произошло ЧП: ученик восьмого класса случайно выронил перцовый баллончик на пол в туалете. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе УМВД России по Кировской области.

Учеников Кирово-Чепецкой школы отправили домой из-за ядовитых паров от газового баллончика.Видео: Денис Шибанов! другой источник

После падения предмет самообороны сработал: ядовитые пары распространились по второму этажу школы. Как рассказали в социальных сетях ученики, они и преподаватели начали массово кашлять, задыхаться, у них начали слезиться глаза. В 11.57 руководство школы вызвало спасателей. К учебному заведению подъехали пожарные и полицейские машины.

К счастью, во время происшествии никто не пострадал. А школьников отпустили домой еще до обеда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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