После вмешательства прокуратуры сдан долгострой на Красноармейской

СЕГОДНЯ 17:17 2019-02-19T17:45:57+03:00

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Приобрести жилье по доступной цене довольно проблематично - цены, как ни крути, кусаются, поэтому многие кировчане на свой страх и риск вкладывают деньги в долевое строительство. Однако не все строительные компании могут довести начатый объект до конца - собрав деньги с людей, многие «прикрывают» лавочку. В результате народ остается без денег и жилья, пополняя тем самым ряды обманутых дольщиков.

Фирма «Квартал» обязалась построить в Кирове несколько домов по адресам: ул. Широтная, 8, ул. Современная, 13, ул. Красноармейская, 82а, ул. Агрономическая, 2, ул. Широтная, 1. Застройщик взял на себя ответственность и заключил 270 договоров долевого участия по этим объектам, однако в сроки уложиться не удалось.

Вопросы с возвратом денег решались через региональный Минстрой и прокуратуру.

- Принятые прокуратурой Ленинского района меры реагирования способствовали завершению строительства 129-квартирного многоэтажного жилого дома по ул. Красноармейской, 82а. Его ввели в эксплуатацию 13 февраля этого года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

В целом, прокуратура ведет работу по защите прав дольщиков. Так, благодаря работе ведомства удалось установить 476 нарушений закона. Для их устранения внесено 158 представлений, 172 протеста, а также объявлено 14 предостережений.

В результате 106 должностных лиц застройщиков и муниципалитетов привлечены к ответственности.

- Комплексные совместные мероприятия, проведенные органами прокуратуры и исполнительной власти региона, способствовали активизации в 2018 году процесса строительства и вводу в эксплуатацию 2 домов, сроки окончания строительства которых, предусмотренные договорами с гражданами, были нарушены, - подытожили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU